Milan, non solo Mateta: si lavora anche sul difensore centrale

Il mercato del Milan è in fermento: è aperta la caccia al difensore centrale da regalare ad Allegri negli ultimi giorni di trattative.

È esploso soprattutto ieri il mercato di riparazione in entrata del Milan, che si è fiondato sull’acquisto di Mateta, ormai in via di definizione, e ha trovato l’accordo anche per Cissé. Ma la dirigenza vorrebbe regalare a mister Allegri anche un difensore centrale per completare la rosa in vista del rush finale del campionato.

Difesa da completare, i nomi sul tavolo

In questo momento non c’è un nome che spicca particolarmente sugli altri a livello di stato della trattativa, ma ce ne sono diversi sullo sfondo. Alcuni di questi, nonostante piacciano molto al Milan, sono operazioni molto complicate e difficilmente andranno in porto nei prossimi giorni. Pensiamo ad esempio a Nathan Aké del Manchester City e a José Gimenez dell’Atletico Madrid.

Entrambi rappresenterebbero il profilo di difensore ideale per Allegri, perché uniscono esperienza internazionale e qualità utili per aggiungere qualcosa alla rosa attuale e migliorarla. Tuttavia non sembrano trattative percorribili, soprattutto perché i rispettivi club non hanno alcuna intenzione di privarsene.

A questo punto il nome che ha più possibilità di andare in porto, qualora i rossoneri decidessero di affondare, è quello di Axel Disasi del Chelsea. Un giocatore che stuzzica un po’ meno, perché meno affermato rispetto agli altri due e che rappresenta più un profilo da rilanciare che una certezza pronta da subito. Le potenzialità ci sono, ma in stagione, ad esempio, non ha mai giocato e probabilmente non sarebbe ciò che fa davvero al caso del Milan in questo momento. La nota positiva è che il Chelsea sarebbe disposto a prestarlo senza troppi problemi.

A questo punto staremo a vedere gli sviluppi: in questi due giorni gran parte della concentrazione sarà rivolta alla finalizzazione dell’arrivo di Mateta, poi nell’ultimo giorno di mercato ci aspettiamo un rush finale per il difensore. Potrebbe essere Disasi oppure un altro nome a sorpresa.