Milan, le top news di giornata

Ultimi giorni di mercato caldissimi per il Milan: colpo Mateta vicinissimo, scippo al PSV per Cissé del Verona e nuovi nomi per la difesa.

Oggi riprenderanno gli allenamenti a Milanello in vista della gara di martedì contro il Bologna, dopo la giornata di riposo concessa ieri da Allegri. Ma il tema che in questo momento è al centro dell’attenzione è sicuramente il mercato. Il club rossonero, dopo un mese attendista passato ad aspettare le occasioni di fine mercato, si è finalmente fatto avanti ed è ora scatenato.

Mercato in fermento, il Milan accelera

La trattativa più importante in questo momento è quella per Mateta: l’attaccante del Crystal Palace diventerà un giocatore del Milan, è quasi fatta. Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva, manca infatti l’ultimissimo via libera da parte del club inglese.

Un altro colpo di mercato su cui il Milan sta lavorando sta passando invece più inosservato, perché si tratta di un’operazione in prospettiva e di un giocatore non ancora molto conosciuto. Parliamo di Alphadjo Cissé, di proprietà del Verona e attualmente in prestito in Serie B al Catanzaro. In realtà il giocatore ha un potenziale enorme, tanto che il Milan si è buttato a capofitto su di lui in un momento in cui il PSV lo aveva in pugno, arrivando addirittura ad effettuare il sorpasso. Il Milan ha già l’accordo con il giocatore, manca solo il via libera definitivo dell’Hellas, che dovrebbe incassare circa 8 milioni, con Cissé che rimarrebbe in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione.

Occhio anche alla difesa, perché il Milan vorrebbe mettere a segno l’acquisto di un difensore centrale. I nomi emersi ieri sarebbero quelli di Gimenez dell’Atletico Madrid e di Disasi del Chelsea. Staremo a vedere quello che succederà.