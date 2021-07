Milan, Kamara rifiuta anche l’ultima offerta dell’Olympique Marsiglia

Il Milan guarda in Francia per rinforzarsi. Piace Kamara dell'Olympique Marsiglia, che ha rifiutato il rinnovo con il club transalpino

Redazione Il Milanista

Non si ferma il mercato del Milan. Non si ferma nonostante gli arrivi di Maignan, Giroud e Ballo-Torué, anche se per quest'ultimo manca ancora l'ufficialità. Poi ci sono le conferme di Tomori, Tonali e Brahim Diaz. Meite è tornato a Torino e per lui sembra esserci il Benfica nel futuro, serve quindi un innesto a centrocampo. Il preferito era Bakayoko, ma bisogna tornare a trattare con il Chelsea e non sarà semplice né economico. Per questo l'ipotesi Boubacar Kamara ha preso quota nell'ultimo periodo, un nome seguito anche in passato. Gioca da mediano ma anche da difensore centrale all'occorrenza. E' in scadenza di contratto con il Marsiglia.

Kamara obiettivo per la mediana

Maldini e Massara vogliono sfruttare proprio questa situazione, anche perché il calciatore secondo quanto riporta calciomercato.com ha rifiutato l'ultima proposta dell'Olympique Marsiglia e il rischio concreto di perderlo a parametro zero c'è. Valutato sui venti milioni di euro l'operazione potrebbe andare in porto a cifre più basse, ma c'è da fare attenzione visto quello che è accaduto in passato. Il Milan aveva messo gli occhi su Jordan Amavi e Thauvin nei mesi scorsi. il primo alla fine ha firmato con il club transalpino. L'ala invece è andato a giocare in Messico.

Concorrenza Lazio

Poi c'è da valutare anche la concorrenza. Kamara piace alla Lazio di Maurizio Sarri, mentre all'Olympique Marsiglia piace Gonzalo Escalante. I biancocelesti hanno già avviato i contatti e il cartellino dell'argentino è già stata inserito nei discorsi, una scelta fatta anche per abbassare le pretese dei francesi. Anche Tare è vuole sfruttare la scadenza contrattuale fissata al prossimo anno, e la voglia di non rinnovare del mediano, per regalare il centrocampista al suo nuovo tecnico. Il Milan in ogni caso continua a guardare in Francia per rinforzarsi.