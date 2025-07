Milan, la Juventus si inserisce nella corsa a Pubill

Milan e Juventus in corsa per Pubill. Trattativa aperta, il rossoneri valutano se accelerare o puntare su altri obiettivi.

Il terzino destro è uno dei ruoli che il Milan vuole rinforzare durante il mercato estivo, ma la situazione si sta rivelando più complicata del previsto. Il budget a disposizione del club rossonero non è elevato e bisogna gestirlo per coprire più reparti, quindi il Milan sta valutando attentamente prima di affondare il colpo.

Per Pubill la trattativa è a buon punto: l’accordo con l’agente Fali Ramadani c’è già, mentre manca ancora l’intesa con l’Almeria. In attesa che il Milan decida di fare sul serio, il giocatore è seguito anche da altre squadre pronte a dare del filo da torcere ai rossoneri.

Se nei giorni scorsi si è parlato di un interesse concreto da parte del Wolverhampton, nelle ultime ore è emerso che anche la Juventus si è inserita nella corsa al giocatore. I bianconeri stanno cercando un possibile sostituto per Savona, contattato dal Newcastle.

Milan indeciso: derby italiano in vista?

Il Milan ha in mano il proprio destino: se accelera ora, può chiudere la trattativa. Se continua a tergiversare, nei prossimi giorni potrebbe scatenarsi un derby italiano per Pubill. Il club rossonero potrebbe anche decidere di abbandonare la pista qualora si riaprisse la trattativa per l’altro obiettivo per la fascia destra: Doué dello Strasburgo