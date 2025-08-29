Milan, Jimenez verso il Bournemouth

Alex Jimenez vicino al Bournemouth: il Milan valuta la cessione del terzino spagnolo classe 2005, escluso dai convocati contro il Lecce.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’avventura di Alex Jimenez al Milan sarebbe ormai ai titoli di coda. Il Bournemouth, dopo aver superato la concorrenza di Como e Roma, è pronto a chiudere per il terzino spagnolo classe 2005, proponendo un prestito con obbligo di riscatto tra i 22 e i 24 milioni. Il Milan, dal canto suo, preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Jimenez, addio al Milan sempre più vicino

Jimenez sembra ormai fuori dai piani del club e una sua partenza appare molto vicina. Probabilmente il giocatore è stato penalizzato anche da alcuni comportamenti sopra le righe fuori dal campo, oltre che dai vari ritardi agli allenamenti ad inizio preparazione che potrebbero aver compromesso anche il rapporto con l’allenatore Massimiliano Allegri.

Jimenez non è stato convocato per la partita di stasera contro il Lecce, ovviamente per motivi legati al mercato e resta da capire se la trattativa si chiuderà a breve, con destinazione Premier League.