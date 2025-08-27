Milan, un altro club di Serie A su Jimenez: la situazione attuale...

Oltre al già citato Como, un'altra squadra di Serie A si è interessata al terzino spagnolo del Milan Alex Jimenez

Alex Jimenez, classe 2005 di proprietà del Milan, è diventato il nome che accende il dialogo tra club e osservatori. Il Como sta lavorando con costanza per portarlo in riva al lago. I contatti con i rossoneri sono frequenti, segnale di una trattativa che non nasce dal nulla ma da un reale interesse tecnico. La dirigenza lariana considera Jimenez un profilo ideale per crescere con continuità in Serie A. Non è però l’unica squadra a muoversi. La Roma osserva con attenzione la situazione e valuta un inserimento nelle prossime ore, mossa che confermerebbe la stima diffusa attorno al giovane spagnolo. I giallorossi potrebbero sfruttare i rapporti già avviati con l’entourage del giocatore.

La formula

Il Milan, però, deve decidere la strategia. Lasciarlo partire definitivamente oppure in prestito. Una cessione definitiva cambierebbe le prospettive. La sensazione è che i rossoneri vogliano mantenere il controllo del cartellino. La priorità rimane far giocare il ragazzo con continuità in un contesto competitivo, condizione che a Milanello non è ancora garantita. Como e Roma, intanto, attendono risposte. La corsa a Jimenez è aperta e promette sviluppi rapidi, perché i club non vogliono perdere tempo con un talento che già oggi fa intravedere un futuro da protagonista.