Milan, le top news di giornata

Jashari accordo chiuso, oggi le visite. Athekame vicino; per l'attacco oltre a Vlahovic spunta Højlund. Ripresi gli allenamenti a Milanello.

In casa Milan il mercato è finalmente entrato nel vivo: sbloccata infatti la trattativa per Jashari, che oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Nel frattempo, la dirigenza continua a portare avanti anche altre trattative, mentre sono ripresi gli allenamenti a Milanello.

Fatta per Jashari, oggi le visite

La principale notizia del giorno riguarda sicuramente Ardon Jashari, che stamattina sosterrà le visite mediche e poi diventerà un giocatore del Milan. Il centrocampista svizzero è già a Milano, è infatti sbarcato ieri sera a Linate. Firmerà un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Decisiva l’ultima offerta da 33,5 milioni più bonus facili, pagabili in 4 anni invece che 5. Il centrocampo del Milan è finalmente completo.

Il punto sulle altre trattative

Per quanto riguarda le altre trattative, è quasi fatta per Athekame, terzino dello Young Boys: si conta di chiudere domani, dato che oggi la squadra svizzera è impegnata in una partita. La trattativa è al momento in standby, ma gli accordi sono praticamente raggiunti e la buona riuscita non è in dubbio. Per quanto riguarda l’attacco, sarà il reparto per cui i tifosi del Milan dovranno aspettare ancora un po’. Presumibilmente si attenderanno le occasioni di fine agosto: Vlahovic resta la pista più calda, ma occhio anche ad Højlund, per cui i rossoneri hanno chiesto informazioni al Manchester United.

Ripresi gli allenamenti a Milanello

Nel frattempo, gli allenamenti a Milanello sono ripresi ieri dopo qualche giorno di riposo post tournée, in cui si è visto per la prima volta Luka Modric ed è tornato anche Santiago Gimenez dalle vacanze. In programma una seduta anche oggi, mentre sabato e domenica sono previste due amichevoli.