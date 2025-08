Milan-Jashari: verso l’ultimatum al Brugge

Il Milan lancia l’ultimatum per Jashari: entro tre giorni la risposta del Brugge. O si chiude, o si cambia obiettivo con Javi Guerra in pole.

Il tema Jashari continua a tenere banco in casa Milan, ma questa volta siamo davvero alle battute finali. Questa sera è previsto un summit dirigenziale a cui prenderanno parte tutti i vertici del board rossonero: Furlani, Tare, Moncada, per decidere il da farsi in vista delle ultime mosse di mercato.

Summit Milan: capolinea per Jashari

Il tema principale sarà probabilmente proprio quello legato ad Ardon Jashari. La sensazione, però, è che il Milan, che ritiene la propria offerta da 33,5 milioni più bonus più che sufficiente, non abbia alcuna intenzione di rilanciare ulteriormente. La dirigenza sembra orientata a non stare al gioco del Brugge, che continua a mantenere invariata da oltre un mese la richiesta iniziale di 40 milioni.

Si va quindi verso un ultimatum definitivo: entro tre giorni è attesa una risposta dal Brugge che, in un senso o nell’altro, segnerà la fine della trattativa. Resta da capire se si concluderà con un lieto fine, con Jashari che potrà finalmente coronare il suo sogno di vestire la maglia rossonera, oppure se il Milan sarà costretto a cambiare obiettivo, con Javi Guerra principale indiziato a prendere il suo posto.