Milan, Jashari non decolla, affare sfumato? Adesso la dirigenza...

Le continue mosse del Club Brugge a negare l'arrivo al Milan di Jashari potrebbero spingere i rossoneri a virare su un altro obiettivo

L’estate del Milan, tra tournée internazionale e mercato in fermento, rischia di vedere sfumare una delle piste più calde delle ultime settimane. La trattativa per Ardon Jashari, a lungo inseguita dalla dirigenza rossonera, sembra essere arrivata a un punto morto. Le tiritere con il Club Brugge e le continue richieste al rialzo del club belga stanno portando il Milan a riflettere seriamente sull’opportunità di insistere per un altro profilo. Ed è per questo che, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe già individuato un piano B. Si tratta di Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia e colonna della Spagna Under 21. Un nome che in realtà non è mai uscito dai radar della dirigenza, ma che ora può tornare attuale con forza.

Il punto fra il Milan e il Valencia

Il profilo di Guerra, tecnico ma anche fisico, è ritenuto ideale per occupare un posto in mezzo al campo. Il Milan ha già raccolto informazioni e gradimenti sull’operazione. Il Valencia non ha mai chiuso del tutto alla cessione, consapevole del valore del giocatore ma anche della volontà di quest’ultimo. Ecco perché una proposta strutturata, magari con l’inserimento di bonus o percentuali su futura rivendita, potrebbe bastare per sbloccare l’affare. Non sarà semplice, ma le sensazioni in via Aldo Rossi sembrano chiare. Il Milan non intende restare bloccato su un solo obiettivo. E se Jashari dovesse definitivamente sfumare, è pronto a virare con decisione altrove.