Milan, Gabbia: “L’ambiente è quello giusto. Modric fondamentale”

Le principali dichiarazione del difensore Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato delle prime settimane della nuova stagione

Matteo Gabbia ha tracciato un primo bilancio di questa fase iniziale di preparazione con il nuovo Milan targato Allegri. Il difensore ha raccontato le sue impressioni su nuova squadra, ambiente e obiettivi. Non sono mancati i riferimenti al tecnico, ai nuovi compagni e all’ambizione di tornare protagonisti. La sensazione è che ci sia grande entusiasmo, ma anche consapevolezza del lavoro da fare. Gabbia ha parlato con lucidità, mostrando maturità e attaccamento alla maglia rossonera. Di seguito le principali dichiarazioni.

“Avere Allegri come tecnico è un motivo d’orgoglio perché lo vedevo da bambino quando allenava un Milan pieno di campioni che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. È bello lavorare con lui. Il mister e il suo staff sono le persone giuste per rilanciarci, per avere una stagione positiva, perché hanno un’esperienza e un palmares importanti. Ci hanno trasmesso fiducia e voglia di ripartire uniti. Siamo contenti dell’ambiente che si sta creando e guardiamo con fiducia al futuro Li seguiremo per raggiungere i risultati che una società come il Milan deve raggiungere”.

Ancora Gabbia

“Avere Modric in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio“.

“Il Milan per la sua storia non merita di star fuori dalla Champions League. Faremo di tutto per riportarcelo: è questo l’obiettivo primario della stagione”.