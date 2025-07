Milan, Jashari ma non solo: “Altro colpo, accordo raggiunto!”

L'affare Jashari tiene sempre col fiato sospeso il Milan, che però nel frattempo pensa anche ad altri importanti obiettivi di calciomercato in entrata

La telenovela di calciomercato riguardante Ardon Jashari prosegue, con il Milan che attende – ormai non più pazientemente – una risposta definitiva da parte del Bruges. E’ vero che anche l’ultima proposta avanzata da Tare non ha fatto breccia ed è stata respinta, ma è anche doveroso sottolineare che, almeno per il momento, l’affare non è ancora definitivamente sfumato.

Di sicuro c’è tensione fra le parti, con i rossoneri appoggiati dal giocatore che spingono e i belgi che invece sono rimasti molti infastiditi dalle parole di Tare e soci e soprattutto dal comportamento di Jashari. Detto questo però, in attesa che la telenovela arrivi al suo atto finale, il Milan ha anche altre necessità di mercato e altri obiettivi da centrare, si spera anche entro stretto giro stavolta.

Non solo Jashari: gli altri obiettivi di calciomercato del Milan

Oltre al centrocampo, occhio alla difesa. Un reparto cruciale e fondamentale nel sistema tattico di Allegri: tutto parte da lì. E il tecnico rossonero sta lavorando su diversi schieramenti, adattando la squadra a essere duttile e camaleontica. Il 4-3-3 può trasformarsi in un 3-5-2, come si è visto già nelle prime amichevoli estive rossonere. E allora, occhio in particolare a due colpi di mercato decisamente importanti per Allegri.

Come riferito infatti da calciomercato.com, il Milan sta puntando forte su Guela Doué dello Strasburgo e sul gioiellino azzurro Giovanni Leoni del Parma. Per quanto riguarda il primo, calciomercato.com conferma: “Il nazionale ivoriano è una scelta precisa dell’area sportiva con il benestare di Allegri perchè può disimpegnarsi, senza problemi, sia da terzino destro che da braccetto in una linea a tre. Guela sta spingendo molto per arrivare in rossonero forte di un accordo già trovato da tempo sui termini contrattuali, il Milan conta di arrivare a quota 22 milioni più bonus per ottenere il via libera all’acquisto dallo Strasburgo”. Obiettivo dunque molto caldo, con il quale è stato già raggiunto l’accordo per il trasferimento a Milano. Occhio però anche alla seconda pista per la difesa rossonera.

Su Leoni infatti, calciomercato.com sottolinea: “In rosa però manca un vero marcatore, un giocatore alla Chiellini: ecco perché il Milan non molla l’obiettivo Leoni (richiesta chiara di Allegri) e tiene sotto osservazione diverse alternative come Comuzzo della Fiorentina”. Identikit chiaro e preciso, anche se – come sappiamo – i costi per Leoni rimangono molto alti (il Parma chiede oltre 30 milioni) e la concorrenza è veramente agguerrita e importante (occhio a Inter e Juventus).