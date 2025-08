Milan–Jashari: mai così vicini, ci siamo

Milan sempre più vicino ad Ardon Jashari: intesa col Brugge a un passo, decisivo il ruolo del giocatore. Si chiude nelle prossime 48 ore.

La trattativa tra Milan e Brugge per Ardon Jashari, iniziata a metà giugno, potrebbe finalmente essere arrivata al traguardo. Dopo gli ultimi ritocchi all’offerta e alla formula di pagamento, il club rossonero ha compiuto passi concreti per chiudere l’accordo per il centrocampista classe 2002.

Ormai ci siamo, decisivo il ruolo del giocatore

Dopo un lunghissimo stallo, accompagnato anche da momenti di tensione tra le parti, ora arrivano segnali positivi. Manca ancora il via libera definitivo del Brugge per l’ufficialità, ma il club belga sembra ormai sul punto di cedere.

Jashari, intanto, si sta ancora allenando in gruppo ma non verrà convocato per la partita di domani sera contro il Red Bull Salisburgo, valida per i preliminari di Champions League: un altro segnale forte.

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, buona parte del merito andrebbe proprio al giocatore, che fin da subito ha voluto solo il Milan. Ha chiuso la porta ad aste e agli interessamenti di altri club, impedendo al Brugge di far lievitare ulteriormente il prezzo. Anche nei momenti più complicati, con le tensioni che rischiavano di far saltare tutto, Jashari ha tenuto il punto, permettendo al Milan di restare a galla. Dal canto suo, il club rossonero non ha mai mollato la pista, considerandolo l’obiettivo numero uno per il centrocampo, senza mai buttarsi concretamente su altri profili.

Sono attese novità importanti tra domani e dopodomani. Finalmente, si potrebbe mettere la parola fine a questa lunga telenovela.