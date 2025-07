Tecnico Brugge: “su Jashari non c’è solo il Milan, stiamo calmi”

Il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen ha parlato di Ardon Jashari cercato dal Milan. Le sue parole......

In esclusiva a Dazn ha parlato il tecnico del Bugge Nicky Hayen che su Jashari ha detto: “C’è un intesa sul fatto che Jashari da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Vedremo quanto durerà ancora questa situazione. Io sostengo il club al cento per cento. Questo è un caso esemplare di come si debba cercare di trattenere i propri migliori giocatori“.

Ancora le sue parole

“Il nostro gruppo è come una famiglia. Magari non saranno d’accordo con quello che sta accadendo ma tutti conoscono le dinamiche del calcio e le sue qualità. Noi dobbiamo solo stare calmi. Non è possibile fare previsioni su ciò che accadrà nei prossimi giorni anche perché su di lui non c’è solo il Milan”.