Calciomercato Milan – Colpo di scena: se salta Jashari, guardate chi arriva!

Il tira e molla tra il Milan e il Bruges per Ardon Jashari va ancora avanti. Il centrocampista svizzero rimane per ora l'obiettivo di calciomercato numero uno dei rossoneri per il centrocampo, ma il club belga oppone una fortissima resistenza. Il Milan ha già un accordo con il giocatore e il suo entourage, lo stesso Jashari sta spingendo tantissimo per trasferirsi a Milano. Per ora però il Bruges non molla e anzi fa sapere di essere pronto a trattenere il ragazzo, anche controvoglia.