Milan, interesse vivo dalla Premier League per Leoni: svelato il club

Nella trattativa per Giovanni Leoni, difensore del Parma, il Milan dovrà fare i conti anche con la presenza di una club di Premier League

In un mercato sempre più pieno di sorprese, il Milan si trova spesso a dover affrontare avversari non solo sul campo ma anche nelle trattative. L’ultima sfida si gioca lontano dai riflettori delle partite, ma non meno intensa: il difensore Giovanni Leoni, talento del Parma, è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche il Liverpool. I rossoneri lo seguono da tempo, considerandolo un prospetto di grande prospettiva per il reparto arretrato. La sua crescita alla prima stagione in Serie A ha attirato attenzioni importanti e, come spesso accade, le sirene della Premier League rischiano di complicare i piani. Il Liverpool, con mezzi economici superiori e un progetto tecnico di livello internazionale, rappresenta un concorrente temibile. A Casa Milan, però, la fiducia nel proprio progetto giovanile resta alta.

Strategia Milan

L’obiettivo è costruire una rosa che unisca esperienza e freschezza, e Leoni potrebbe inserirsi perfettamente in questa visione. La strategia rossonera non è quella di farsi trascinare in aste, ma di muoversi con decisione e tempismo. Il Parma sa di avere in casa un giocatore dal valore in crescita e non ha fretta di cederlo. Questo lascia spazio a una trattativa che potrebbe protrarsi fino agli ultimi giorni di mercato. Il Milan, dunque, dovrà bilanciare tempi e ambizione La concorrenza è agguerrita, ma la volontà di rinforzare la linea difensiva resta prioritaria.