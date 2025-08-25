Milan, interesse del Como per Alex Jimenez

Il Como punta Alex Jimenez del Milan: sondaggio per un prestito con diritto di riscatto. Trattativa complicata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Como si starebbe facendo avanti per il terzino rossonero classe 2005, Alex Jimenez. La società lariana starebbe valutando in queste ore la fattibilità della trattativa, eventualmente proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Un affare complicato

Resta da capire se il Milan aprirà all’operazione: al momento sembra difficile che possa cederlo, considerando che non molto tempo fa è stata rifiutata un’offerta da 25 milioni del Napoli. Inoltre pesa la possibilità di recompra del Real Madrid per il giovane terzino spagnolo. Jimenez, oggi in rossonero, si sta giocando il posto da titolare e la sensazione è che il Milan non lo lascerà andare facilmente. Dal canto suo invece il Como ha già dimostrato di avere fondi da investire in un progetto ambizioso, vedremo fino a dove si spingeranno in questa trattativa.