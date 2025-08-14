Milan, interesse dell’Avellino per Coubis
Milan, interesse dell'Avellino per Coubis

Stefania Palminteri
Milano
14 Agosto, 09:24
Milan Futuro
L’Avellino punta Andrei Coubis del Milan per rinforzare la difesa. Il giovane centrale classe 2003 è il capitano del Milan Futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Avellino, in vista del prossimo campionato di Serie B, vorrebbe rinforzare la propria difesa e avrebbe messo gli occhi su uno dei giovani del Milan: Andrei Coubis, difensore centrale classe 2003 e capitano del Milan Futuro. Lo scorso anno ha collezionato 34 presenze in Serie C e quest’estate ha disputato l’intero precampionato con la prima squadra rossonera guidata da Massimiliano Allegri.

Tra luci ed ombre nel precampionato

Coubis si è messo in mostra anche nelle amichevoli della scorsa settimana, offrendo una buona prova contro il Leeds, ma vivendo una giornata storta con il Chelsea, dove ha segnato un rocambolesco autogol e commesso un fallo netto da ultimo uomo che gli è costato l’espulsione.
Nonostante l’episodio, Coubis resta un prospetto interessante. Resta da capire se l’Avellino deciderà di investire su di lui.

