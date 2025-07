Milan: interessamenti di Sassuolo e Torino per Adli, la situazione

Yacine Adli è ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri. Sassuolo e Torino sembra che abbiano mostrato interesse per il centrocampista

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Yacine Adli è rimasto escluso dal nuovo progetto rossonero targato Max Allegri. Il centrocampista è tornato dal prestito alla Fiorentina della stagione scorsa, ora si allena al Milan Futuro in attesa che trovi una nuova sistemazione. Nel corso delle scorse settimane per lui si è parlato sia di Arabia Saudita che di Qatar. Tuttosport in mattinata ha parlato di interessamenti per Yacine Adli da parte del Sassuolo e del Torino, così come quello risaputo del Napoli, che però ormai sembra essersi messo definitivamente da parte.