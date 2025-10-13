Milan: infortunio Saelemaekers, confermata la lesione

Alexis Saelemaekers, dopo gli esami svolti in giornata, ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra

Alexis Saelemaekers ha rimediato un infortunio durante la sosta nazionali. Dopo gli esami svolti, è stata confermata la lesione al flessore della gamba destra. Come analizzato da MilanNews.it, gli esami medici svolti in Italia hanno evidenziato quello che era già emerso in Belgio nella giornata di sabato 11 ottobre. L’esterno rossonero salterà quindi la gara contro la Fiorentina di domenica 19 ottobre a San Siro e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l’evoluzione dell’infortunio.