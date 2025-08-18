Milan, infortunio al polpaccio per Leao: cosa filtra sulle condizioni

Il portoghese Rafa Leao è uscito durante il primo tempo della partita di ieri fra Milan e Bari per un problema al polpaccio

Rafael Leao fa tremare il Milan e i suoi tifosi. Nel primo tempo della gara di Coppa Italia contro il Bari di ieri sera, il portoghese si è fermato per un problema al polpaccio ed è stato costretto a lasciare il campo. Una scena che ha gelato San Siro, proprio a pochi giorni dall’inizio del campionato. Lo staff medico ha deciso subito di non rischiarlo, preferendo sostituirlo per evitare complicazioni. Ora la parola passa agli esami strumentali che chiariranno l’entità del guaio muscolare. Le prime sensazioni, però, non sono negative. Da Milanello filtra un cauto ottimismo in vista della partita di sabato sera contro la Cremonese, la prima di Serie A.

Sensazioni positive

Non è ancora sicuro che Leao ci sarà, ma la speranza è concreta. Il portoghese resta il riferimento offensivo più importante della squadra. Senza di lui, l’attacco perde velocità, imprevedibilità e la capacità di spaccare le difese con una giocata. Allegri sa che non ci sono sostituti alla sua altezza. L’attesa per gli esami è quindi decisiva. Il Milan incrocia le dita, i tifosi pure. La stagione sta per cominciare e perdere il proprio leader già alla prima giornata sarebbe un colpo pesante. Per ora prevale la prudenza, ma l’ottimismo resta acceso.