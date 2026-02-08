Milan, infortunio per Cissé: le sue condizioni

Infortunio per Alphadjo Cissé: il neo acquisto del Milan, in prestito al Catanzaro, esce al 18’ per un problema all’adduttore. Le ultime.

Ufficialmente un giocatore del Milan, ma ancora fino a giugno in prestito al Catanzaro, Alphadjo Cissé ieri è stato purtroppo costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Cambio forzato per Cissé: si attendono gli esami

Sceso in campo da titolare nel match contro la Reggiana, dopo uno scontro di gioco che gli ha provocato un fastidio nella zona dell’adduttore è stato costretto a chiedere il cambio intorno al 18esimo minuto. Da verificare ancora l’entità dell’infortunio, ma sia Catanzaro che Milan si augurano che non sia niente di grave, così da non interrompere il percorso di crescita del giocatore.

A soli 19 anni, Cissé ha fin qui fatto vedere grandi cose nel campionato di Serie B, tanto da spingere il Milan a muoversi e mettere sul piatto un bell’investimento su di lui, versando 8 milioni più eventuali bonus all’Hellas Verona. In estate prenderà parte al ritiro col Milan e poi mister Allegri e la dirigenza decideranno se tenerlo in rosa o se cederlo nuovamente in prestito, magari stavolta in Serie A.

Tornando all’episodio dell’infortunio, nel post-partita il mister dei calabresi Alberto Aquilani non si è sbilanciato: “Cissé non lo so cosa abbia. Vediamo domani, ha avuto un fastidio all’adduttore e domani sapremo di più”.