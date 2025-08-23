Milan, chieste informazioni per Rabiot
Stefania Palminteri
Milano
23 Agosto, 12:35
Il Milan valuta Adrien Rabiot dopo l’esclusione dal Marsiglia: è un'opzione se parte Musah, ma per ora nessuna trattativa avviata.

Dopo che Adrien Rabiot è stato messo fuori rosa e sul mercato dal Marsiglia a causa di una rissa che lo ha coinvolto insieme a un compagno di squadra, sono diverse le squadre del nostro campionato che monitorano la situazione e stanno valutando la possibilità di riportare il centrocampista francese in Italia. Tra queste ci sarebbero sia il Milan che il Napoli.

Un ritorno in Serie A non è da escludere

I rossoneri, in particolare, al momento non avrebbero un bisogno urgente di un altro colpo a centrocampo, ma qualora dovesse uscire Yunus Musah, la sensazione è che Rabiot potrebbe essere il primissimo indiziato per sostituirlo. Vista la grande stima che Allegri ha per lui sin dai tempi della Juve, è difficile pensare che il Milan non ci stia facendo almeno un pensiero.

Secondo Alfredo Pedullà ci sarebbe stato anche un primo sondaggio interlocutorio con la madre-agente di Rabiot per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento, però, nessuna trattativa è in piedi. Vedremo se qualcosa cambierà nei prossimi giorni.

