Milan, il club fissa la cifra per la cessione di Musah. L'Atalanta ora...

La dirigenza del Milan ha fatto sapere all'Atalanta il prezzo per il quale potrebbe intavolare una trattativa per Musah

Il mercato non smette di sorprendere e, come spesso accade negli ultimi giorni di trattative, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Uno di questi riguarda Yunus Musah, centrocampista del Milan che sembrava destinato a rimanere al centro del progetto rossonero ma che ora vede moltiplicarsi le attenzioni attorno al suo nome. Dopo essere stato seguito a lungo dal Napoli e dal Nottingham Forest, nelle ultime ore è infatti spuntata una nuova pretendente. Si tratta dell’Atalanta, che avrebbe messo gli occhi sul classe 2002 per rinforzare la propria mediana in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, il club bergamasco avrebbe avviato i primi contatti esplorativi. Il Milan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore.

La richiesta dei rossoneri

La valutazione fissata è chiara: servono almeno 30 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Musah, arrivato due estati fa dal Valencia, ha vissuto un’annata di alti e bassi, ma rimane un profilo apprezzato per dinamismo e duttilità. L’Atalanta, da sempre abile a valorizzare giocatori giovani e intensi, intravede in lui il centrocampista ideale per gli schemi di Juric. Resta ora da capire se i nerazzurri saranno pronti a spingersi fino a quella cifra. Il Milan osserva, consapevole di avere in casa un talento che può ancora crescere molto.