Milan, la clamorosa indiscrezione: possibile cambio di proprietà

Carlo Pellegatti lancia l'indiscrezione: Cardinale potrebbe cedere il Milan alla famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees

È stato il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti a riportare una clamorosa voce: secondo lui, Gerry Cardinale, a capo del fondo RedBird proprietario del Milan, starebbe valutando la cessione del club alla famiglia Steinbrenner, già proprietaria, tra le altre cose, dei New York Yankees.

Le parole di Pellegatti

Sul proprio canale YouTube, Pellegatti ha dichiarato:

«Gerry Cardinale sta cercando una soluzione a lungo termine, una joint venture con la proprietà dei New York Yankees, la famiglia Steinbrenner, uno dei maggiori finanziatori di RedBird. Insomma, Cardinale sta lavorando perché i nuovi proprietari del Milan diventino gli Steinbrenner. Quando parliamo degli Yankees, parliamo di un marchio iconico dal valore tra i 6 e i 7,5 miliardi di dollari. George Steinbrenner, scomparso nel 2010, acquistò la franchigia a 8,7 milioni di dollari nel 1973 e in breve il valore crebbe in maniera esponenziale».

Pellegatti ha poi aggiunto che, per il Milan, essere gestito da una famiglia e non più da un fondo rappresenterebbe uno scenario ideale, con la possibilità di tornare ambizioso e vincente:

«La famiglia Steinbrenner ha interessi nel mondo immobiliare, automobilistico e dell’ippica. È diventata un caso di studio per aver ridisegnato un modello di business sportivo differente. Questo passaggio di proprietà porterebbe a orizzonti straordinari per il futuro del Milan: entrerebbe una famiglia, non un fondo, felice e ambiziosa di avere uno dei marchi più importanti dello sport e del calcio europeo. Prospettive di lungo termine: non ce lo possiamo neanche immaginare cosa significherebbe avere gli Steinbrenner, una delle famiglie più prestigiose d’America, come proprietari del Milan».