Milan, Santi Gimenez torna al gol in nazionale

Santiago Gimenez torna al gol con il Messico. L’attaccante del Milan ora punta a lasciare il segno in Serie A.

Santiago Gimenez è stato uno dei giocatori più discussi delle ultime settimane: il suo futuro al Milan è rimasto in bilico soprattutto negli ultimi giorni di mercato, con il tentato scambio con Dovbyk. Alla fine però l’attaccante ha scelto di restare in rossonero.

Gol e fiducia ritrovata

Attualmente Gimenez è l’unico centravanti di ruolo nella rosa del Milan e punta a vivere una stagione da protagonista a suon di reti. Questa notte, con la sua nazionale, il Messico, ha ritrovato il gol: entrato al 64’, ha firmato al 94’ la rete del definitivo 2-2 contro la Corea del Sud, un gran gol da fuori area che gli restituisce fiducia.

Ora l’attaccante si prepara a rientrare a Milano, dove lo aspetta il campionato italiano e la sfida di domenica contro il Bologna, in cui vorrà lasciare subito il segno.

Nel post partita, ai microfoni di ESPN Mexico, Gimenez ha dichiarato:

«Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali. Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra. Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio».