Milan, incertezza per Boniface: la decisione potrebbe slittare

Il Milan rinvia la decisione su Victor Boniface: visite mediche approfondite al ginocchio operato, attesa tra oggi e domani per l'esito.

Victor Boniface sembrava ormai un nuovo giocatore del Milan, ma adesso l’affare non è più così certo. Tutto fatto con il Leverkusen, l’attaccante nigeriano è atterrato a Milano giovedì e ieri ha sostenuto le visite mediche, ma di fatto il passo successivo non è stato la firma sul contratto.

Visite approfondite e attesa per l’esito finale

Il problema è legato allo storico di infortuni del giocatore negli ultimi anni: per questo la dirigenza del Milan ha deciso di sottoporre Boniface a controlli più approfonditi, in particolare sul ginocchio destro, operato tempo fa per la rottura del crociato. Le visite si sono svolte ieri nel tardo pomeriggio e sono proseguite anche questa mattina.

Ora il club rossonero dovrà valutare attentamente gli esiti e prendere una decisione, che non dovrebbe arrivare prima di stasera, al termine del match contro la Cremonese, o addirittura domani mattina. In questo momento è difficile sbilanciarsi, fatto sta che non c’è ancora nulla di definitivo.

Nel frattempo il Milan mantiene vivi i contatti anche per altre piste offensive, qualora il tesseramento di Boniface non dovesse concretizzarsi.