Milan, incertezza per Boniface: la decisione potrebbe slittare
Home > News Milan

Milan, incertezza per Boniface: la decisione potrebbe slittare

Edoardo Benedetti
Milano
23 Agosto, 15:17
Victor Boniface
Il Milan rinvia la decisione su Victor Boniface: visite mediche approfondite al ginocchio operato, attesa tra oggi e domani per l'esito.

Victor Boniface sembrava ormai un nuovo giocatore del Milan, ma adesso l’affare non è più così certo. Tutto fatto con il Leverkusen, l’attaccante nigeriano è atterrato a Milano giovedì e ieri ha sostenuto le visite mediche, ma di fatto il passo successivo non è stato la firma sul contratto.

Visite approfondite e attesa per l’esito finale

Il problema è legato allo storico di infortuni del giocatore negli ultimi anni: per questo la dirigenza del Milan ha deciso di sottoporre Boniface a controlli più approfonditi, in particolare sul ginocchio destro, operato tempo fa per la rottura del crociato. Le visite si sono svolte ieri nel tardo pomeriggio e sono proseguite anche questa mattina.
Ora il club rossonero dovrà valutare attentamente gli esiti e prendere una decisione, che non dovrebbe arrivare prima di stasera, al termine del match contro la Cremonese, o addirittura domani mattina. In questo momento è difficile sbilanciarsi, fatto sta che non c’è ancora nulla di definitivo.
Nel frattempo il Milan mantiene vivi i contatti anche per altre piste offensive, qualora il tesseramento di Boniface non dovesse concretizzarsi.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 23 Agosto, 20:49
LIVE – Milan-Cremonese: si riparte!
Riparte la Serie A anche per i rossoneri, che iniziano tra le mura amiche di San Siro: in scena Milan-Cremonese
Edoardo Benedetti - 23 Agosto, 20:37
Milan-Cremonese, Tare: “Boniface? Forte, vi posso dire che…”
Giulia Benedetti - 23 Agosto, 19:50
Milan-Cremonese: ecco le formazioni ufficiali del match
Redazione Il Milanista - 23 Agosto, 18:50
Trinchera: “Camarda? Parliamo di un calciatore di spessore pronto”
Stefania Palminteri - 23 Agosto, 18:20
Olivero: “Ad Allegri piace tanto Loftus-Cheek, lo trova unico”
Stefania Palminteri - 23 Agosto, 17:50
Milan-Cremonese: dirige l’incontro l’arbitro Collu, Doveri al Var
Lorenzo Focolari - 23 Agosto, 17:20
Bonanni: “In questa Serie A il Milan rimane un punto interrogativo”
x