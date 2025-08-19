Milan, oggi si capirà l’entità dell’infortunio di Leao

Oggi gli esami al polpaccio per Leao: il Milan valuterà l’entità dell’infortunio. Contro la Cremonese pronto Gimenez in caso di forfait.

Sono previsti per oggi gli esami strumentali a cui si sottoporrà Rafael Leao per verificare l’entità del problema al polpaccio accusato domenica scorsa durante la partita di Coppa Italia vinta per 2-0 contro il Bari. L’attaccante portoghese è stato infatti costretto ad uscire dal campo al 18’, poco dopo aver segnato un bel gol di testa, per un fastidio muscolare non ancora chiarito.

Attesa e prudenza

La linea del Milan sarà quella della massima cautela: qualora venisse riscontrato anche il minimo problema, Rafa Leao verrà tenuto a riposo sabato per la prima di campionato contro la Cremonese, senza correre alcun rischio. La stagione non è ancora iniziata e i rossoneri non possono permettersi di perdere a lungo un giocatore così importante. In caso di forfait, Santiago Gimenez si candida per una maglia da titolare in attacco accanto a Christian Pulisic.