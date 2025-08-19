Milan, oggi si capirà l’entità dell’infortunio di Leao
Home > News Milan

Milan, oggi si capirà l’entità dell’infortunio di Leao

Stefania Palminteri
Milano
19 Agosto, 09:50
Leao e Allegri
Oggi gli esami al polpaccio per Leao: il Milan valuterà l’entità dell’infortunio. Contro la Cremonese pronto Gimenez in caso di forfait.

Sono previsti per oggi gli esami strumentali a cui si sottoporrà Rafael Leao per verificare l’entità del problema al polpaccio accusato domenica scorsa durante la partita di Coppa Italia vinta per 2-0 contro il Bari. L’attaccante portoghese è stato infatti costretto ad uscire dal campo al 18’, poco dopo aver segnato un bel gol di testa, per un fastidio muscolare non ancora chiarito.

Attesa e prudenza

La linea del Milan sarà quella della massima cautela: qualora venisse riscontrato anche il minimo problema, Rafa Leao verrà tenuto a riposo sabato per la prima di campionato contro la Cremonese, senza correre alcun rischio. La stagione non è ancora iniziata e i rossoneri non possono permettersi di perdere a lungo un giocatore così importante. In caso di forfait, Santiago Gimenez si candida per una maglia da titolare in attacco accanto a Christian Pulisic.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 19 Agosto, 13:08
Milan, Donadoni: “Modric sarà importante dentro e fuori dal campo”
Le parole di Roberto Donadoni riguardo all'arrivo di Luka Modric al Milan e all'impatto che potrebbe avere nella prossima stagione
Stefania Palminteri - 19 Agosto, 12:30
Milan, Panucci: “La squadra non mi entusiasma molto, serve di più”
Riccardo Focolari - 19 Agosto, 11:58
Milan, Saelemaekers: il rientro che vale come un colpo di mercato
Edoardo Pettinelli - 19 Agosto, 11:14
Milan, Ricci: “Allegri sa come si fa a vincere”
Stefania Palminteri - 19 Agosto, 10:32
Milan, sempre viva la pista Vlahovic
Edoardo Benedetti - 19 Agosto, 09:06
Milan, è fatta per Okafor al Leeds United
Stefania Palminteri - 19 Agosto, 08:31
Milan, le top news di giornata
x