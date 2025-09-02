Milan, tutti gli impegni del mese di settembre
Milan, tutti gli impegni del mese di settembre

Stefania Palminteri
Milano
2 Settembre, 11:52
Ecco tutti gli impegni del Milan del mese di settembre tra Serie A e Coppa Italia. Si riparte domenica 14 a San Siro contro il Bologna.

Archiviato il calciomercato, è tempo di pensare al campo. Dopo la pausa per le nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri dovrà subito cominciare a macinare punti pesanti in campionato per dare il via a una stagione da protagonista. Settembre sarà un mese fondamentale per capire quali saranno le ambizioni rossonere. Il calendario propone tre sfide insidiose in campionato e un match da dentro o fuori in Coppa Italia.

In campionato il Milan affronterà Bologna in casa, Udinese in trasferta e infine il Napoli a San Siro, big match con i campioni in carica a concludere il mese. Tra la sfida con l‘Udinese e quella col Napoli, è prevista la delicata sfida di Coppa Italia contro il Lecce, nella quale il Milan si giocherà il passaggio agli ottavi di finale.

Il calendario di settembre

Serie A:
3ª giornata: MilanBologna, domenica 14 settembre ore 20.45 – San Siro.
4ª giornata: UdineseMilan, 20/21 settembre – Bluenergy Stadium, Udine.
5ª giornata: MilanNapoli, 27/28 settembre – San Siro.
Coppa Italia:
Sedicesimi di finale: MilanLecce, 23/24/25 settembre – San Siro.

