Milan, tutti gli impegni del mese di settembre

Ecco tutti gli impegni del Milan del mese di settembre tra Serie A e Coppa Italia. Si riparte domenica 14 a San Siro contro il Bologna.

Archiviato il calciomercato, è tempo di pensare al campo. Dopo la pausa per le nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri dovrà subito cominciare a macinare punti pesanti in campionato per dare il via a una stagione da protagonista. Settembre sarà un mese fondamentale per capire quali saranno le ambizioni rossonere. Il calendario propone tre sfide insidiose in campionato e un match da dentro o fuori in Coppa Italia.

In campionato il Milan affronterà Bologna in casa, Udinese in trasferta e infine il Napoli a San Siro, big match con i campioni in carica a concludere il mese. Tra la sfida con l‘Udinese e quella col Napoli, è prevista la delicata sfida di Coppa Italia contro il Lecce, nella quale il Milan si giocherà il passaggio agli ottavi di finale.

Il calendario di settembre

Serie A:

3ª giornata: Milan–Bologna, domenica 14 settembre ore 20.45 – San Siro.

4ª giornata: Udinese–Milan, 20/21 settembre – Bluenergy Stadium, Udine.

5ª giornata: Milan–Napoli, 27/28 settembre – San Siro.

Coppa Italia:

Sedicesimi di finale: Milan–Lecce, 23/24/25 settembre – San Siro.