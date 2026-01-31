Milan, gli impegni del mese di febbraio nel dettaglio

Milan, ecco il calendario completo di febbraio: date e orari ufficiali tra trasferte, recuperi e impegni a San Siro.

Sappiamo già ovviamente che il Milan giocherà la sua prossima gara tra tre giorni, martedì 3 febbraio alle 20.45 a Bologna. Dopodiché, vediamo ora le date e gli orari ufficiali dei prossimi impegni relativi al mese di febbraio, da poco ufficializzati, compresa la sfida di recupero contro il Como.

Il calendario dei rossoneri

Dopo la gara di Bologna, infatti, il Milan non giocherà nel weekend del 7-8 febbraio, causa San Siro impegnato per le Olimpiadi Invernali. Proprio per questo motivo la sfida contro il Como è rinviata.

Il match successivo sarà di conseguenza un’altra trasferta, quella di Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle 20.45. Poi toccherà finalmente al recupero contro il Como, che si disputerà a San Siro, e fortunatamente non in Australia, mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Infine, domenica 22 febbraio alle 18, sempre a San Siro, andrà in scena Milan–Parma.