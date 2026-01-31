Milan, affare fatto per Mateta: si attende il via libera del Palace

Il Milan ha l'accordo totale per Jean-Philippe Mateta: operazione definita, manca solo il via libera del Crystal Palace per le visite mediche

La trattativa che porta a Jean-Philippe Mateta ha infiammato il mercato di riparazione del Milan, che ha ormai trovato tutti gli accordi necessari per chiudere l’operazione. C’è infatti l’intesa con il Crystal Palace per l’acquisto a titolo definitivo fin da subito, e non a giugno come sembrava inizialmente. Trovato anche l’accordo sull’ingaggio e sulle commissioni con gli agenti.

Tutto definito, manca solo il semaforo verde

Come riportato recentemente da Fabrizio Romano, si attende ora che il Crystal Palace sblocchi l’arrivo di un sostituto e, a quel punto, l’attaccante francese partirà in direzione Milano. Sono ore caldissime e l’atto finale potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Nel frattempo, ecco il riassunto della situazione fatto proprio da Romano sul suo canale YouTube:

“Milan in costante contatto con l’avvocato di Mateta, che si chiama Paul e sta coordinando le operazioni su questo affare. Sulle commissioni ci siamo, il Milan ha fatto tutti i passaggi che doveva fare lato giocatore. 3,5 netti al ragazzo, lato agente e avvocato ci siamo. Milan che aspetta l’ultimo okay del Crystal Palace per fare l’operazione adesso. Via libera per subito, ma dipende dalle Eagles. Quando il club inglese darà l’okay il Milan farà partire il giocatore in direzione Milano per le visite mediche. Si aspetta il Palace, si attende l’arrivo del sostituto ed è un gioco a incastri”.