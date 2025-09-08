Il Milan pensa al colpo per gennaio: Tare può pagare la clausola!

Il Milan pensa ai suoi possibili obiettivi di calciomercato, con un occhio già alla prossima sessione di gennaio: occhio a un'occasione

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il calciomercato estivo del Milan – seppur ricco di operazioni importanti tra cessioni e nuovi acquisti – ha lasciato alcune lacune in qualche reparto. Soprattutto in quello difensivo. Alla fine Allegri non ha ricevuto un nuovo centrale di spessore e di esperienza, ma non solo. Anche sulle fasce la sensazione è che si potesse fare certamente qualcosa in più. Qualcosa che potrebbe essere stato rimandato al prossimo mercato invernale di riparazione.

Milan, occhio al colpo di calciomercato di gennaio

Focalizzandoci sul reparto dei terzini, per quanto riguarda la fascia destra il Milan sembra un po’ sguarnito. In estate è arrivato il giovanissimo Athekame, che avrà sicuramente bisogno di tempo per crescere e diventare un elemento importante nello scacchiere tattico di Allegri. Ma per l’immediato, non c’è un vero e proprio titolare di ruolo dopo le partenze in quel ruolo dei vari Walker, Florenzi, Terracciano e Jimenez.

Proprio a gennaio però Tare potrebbe correre ai ripari puntando su un nuovo colpo per la fascia destra difensiva. E uno dei nomi che sembrano piacere particolarmente al Ds albanese è quello dello spagnolo Arnau Martinez del Girona. Il classe 2003, già sondato dai rossoneri nelle ultime ore dell’ultimo calciomercato estivo, potrebbe veramente tornare di moda a gennaio. E si parla anche già di possibili cifre.

Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, nel contratto di Arnau Martinez – obiettivo anche dalla Juventus – sarebbe presente una clausola rescissoria da 14 milioni di euro. Per anticipare la Juve, il Milan potrebbe dunque anche decidere di pagare la clausola e regalarsi il colpo Martinez già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio.