Milan: il Fulham piomba su Chukwueze, la situazione...

Niccolò Ceccarini è intervenuto sul suo editoriale in cui ha analizzato l'attuale calciomercato del Milan di Allegri

Niccolò Ceccarini ha parlato nel suo editoriale in merito al calciomercato del Milan:

“Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan In questa ultima settimana potrebbe partire anche Chukwueze per il quale c’è il forte pressing del Fulham. Se il nigeriano alla fine dovesse dire addio, il club rossonero potrebbe valutare di fare un investimento su Rayan, classe 2006, talento del Vasco da Gama. Anche Musah resta in uscita. Per lui c’è il forte pressing dell’Atalanta. Milan vorrebbe incassare una cifra di 30 milioni di euro.

E veniamo alla Juventus. Oltre ad una punta, i bianconeri proveranno anche a fare altro ovviamente se ci dovessero essere cessioni. Una di queste potrebbe riguardare Nico Gonzalez. La Juventus non vuole fare minusvalenze e per questo può trattare l’esterno argentino sulla base di 30 milioni di euro. L’Atletico Madrid è interessato e potrebbe mettere sul piatto della bilancia Molina come contropartita tecnica. La Juventus vorrebbe monetizzare per poter poi andare a fare un’offerta al Lille per Zhegrova. Il trequartista kosovaro piace molto e visto che non rinnoverà potrebbe diventare una grande occasione. Il suo contratto scade nel 2026. Letang, presidente del club francese, ha dichiarato che il giocatore non si muove ma la Juventus un tentativo lo farà. Una possibile alternativa resta Saelemaekers. I bianconeri lavorano anche su O’Riley del Brighton ma tengono aperte anche altre piste. Una di queste porta a Hjulmand dello Sporting Lisbona. Nella lista ci sono anche Kessié (sempre che riesca a liberarsi dall’Al-Ahli) e Bissouma del Tottenham. Saranno insomma giorni molto intensi per Comolli e Modesto, che dovranno accelerare forte per completare la squadra”.