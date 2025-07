Milan, il focus su Pervis Estupiñán: l’ultimo nome sulla lista di Tare

L'approfondimento sul terzino dell'Ecuardor Estupiñán finito nella lista di Igli Tare per sostituire il francese Theo Hernandez al Milan

Con l’addio di Theo Hernandez direzione Arabia Saudita, il Milan è alla ricerca di un nuovo padrone per la corsia mancina. Tra i nomi finiti sul taccuino rossonero c’è quello di Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton, già protagonista in Premier League e con una rodata esperienza internazionale. Il giocatore ex Villareal, fra le altre, andrebbe a formare una coppia di esterni molto imprevedibili insieme a Jimenez, con il quale si lotterebbe il posto per una maglia da titolare.

Caratteristiche e carriera di Estupiñán

Estupiñán è un giocatore di grande spinta, abituato a interpretare il ruolo in maniera prettamente offensiva. Dotato di ottima velocità e buona resistenza, è capace di accompagnare costantemente l’azione d’attacco senza perdere lucidità in fase conclusiva. Non disdegna il tiro da fuori e sa rendersi pericoloso nei pressi dell’area avversaria. Con l’Ecuador è ormai un punto fermo e ha maturato un’importante esperienza anche in Europa, prima con il Villarreal e poi con il Brighton. Il suo profilo si avvicina per caratteristiche a quello di Theo, anche se con meno estro e più equilibrio tattico. Il Milan lo sta seguendo con attenzione e ha già avviato i primi contatti con il club inglese. Non sarà un’operazione semplice, ma Estupiñán ha tutte le carte in regola per diventare un nome forte per il dopo-Theo. A Casa Milan si valutano mosse concrete.