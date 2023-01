Milan, il calcio secondo Rino Gattuso. Parla l’ex rossonero

L’ex centrocampista rossonero Gennaro Gattusosi racconta. L’attuale ct del Valencia(chiamato quest’estate in Liga) cambia idea: vede il calcio in modo diverso. In un ’intervista ai canali ufficiali della Liga ha confrontato il passato da calciatore con il presente da allenatore. E ha dichiarato: “Ho provato a cambiare atteggiamento, ma non ero più io. Anche se quando mi vedo in televisione non mi piace. Soffri molto di più in panchina che in campo. Da giocatore correvo molto e rubavo molti palloni; ora mi piace che la mia squadra abbia la palla. La voglia, il sangue e la mentalità sono gli stessi di quando giocavo ma la visione è totalmente diversa”.