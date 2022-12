Mercato Milan / Colpo a sorpresa, Pellegatti: “Ho saputo che…” | News

Stefano Pioli aspetta di sapere se sotto l'albero di Natale ci saranno dei regali di mercato da scartare in vista della seconda parte di stagione e, dal canto suo, il Milan valuta tutte le possibilità. Non ci sono preclusioni, i rossoneri non vogliono lasciare nulla al caso. E se ci sarà bisogno di intervenire, Cardinale e i suoi si faranno trovare pronti. Ecco perché, con il calciomercato di gennaio ormai alle porte, in questo momento il Milan è in una fase di profonda riflessione sul da farsi.