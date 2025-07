Milan, idea di scambio per Vlahovic: la proposta messa sul tavolo

Milan e Juventus stanno discutendo sull'affare che porterebbe Vlahovic in rossonero. Fra le ipotesi, è emerso anche un possibile scambio...

Un incastro di mercato che, fino a qualche settimana fa, sembrava pura fantasia. E invece ora Milan e Juventus iniziano seriamente a valutare l’ipotesi di uno scambio che potrebbe accontentare tutti. Dusan Vlahovic a Milano, Malick Thiaw a Torino. Le due dirigenze, secondo indiscrezioni emerse in queste ore, stanno prendendo coscienza del fatto che potrebbero essere l’una la soluzione ideale per l’altra. Il Milan ha bisogno di un centravanti di spessore, oltre a Gimenez, e vede nel serbo il profilo perfetto. La Juventus cerca un difensore giovane, fisico e affidabile e Thiaw rientra perfettamente nei parametri richiesti da Tudor.

L’ostacolo della trattativa

Il nodo principale resta il valore dei cartellini. Le due società valutano i due calciatore con prezzi differenti e la distanza potrebbe essere colmata con conguagli economici o bonus legati alle prestazioni. Lo scambio, se confermato, permetterebbe a entrambe le società di sistemare due reparti chiave senza esborsi eccessivi. Vlahovic gradirebbe la destinazione milanese, dove ritroverebbe continuità e centralità nel progetto di Allegri. Thiaw ha estimatori a Torino e potrebbe rilanciarsi dopo una stagione altalenante. Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe tornare davvero di moda. Le basi ci sono, ora servono i numeri giusti per far partire il dialogo.