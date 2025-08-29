Milan, grave infortunio al perone per Jashari: quanto starà fuori

Poche ore fa è arrivato l'infortunio del neoacquisto del Milan Ardon Jashari: cosa filtra sui tempi di recupero

Non sempre le brutte notizie arrivano in partita. A volte bastano pochi minuti in allenamento per stravolgere i piani di un’intera squadra. È quello che è successo al Milan, che dovrà fare a meno di Ardon Jashari per un periodo non breve. Il centrocampista svizzero si è fermato ieri mattina durante la partitella di rifinitura a Milanello. Uno scontro fortuito con Santiago Gimenez ha avuto conseguenze pesanti: frattura composta del perone destro. Il club rossonero ha ufficializzato l’entità dell’infortunio dopo i controlli medici. L’ipotesi di un intervento chirurgico è stata esclusa, scelta che consente di avviare un percorso di terapia conservativa. Una notizia che riduce i rischi, ma non i tempi di recupero. Lo stop stimato è di almeno otto settimane. Tradotto, Jashari rientrerà soltanto tra fine ottobre e inizio novembre, saltando così una parte importante della stagione, tra campionato e altri impegni.

Il futuro prossimo

La perdita non è banale. Arrivato per dare nuove soluzioni a centrocampo, lo svizzero rappresentava una risorsa di gamba e intensità che Allegri contava di sfruttare già a Lecce. Al suo posto sarà necessario ridisegnare gli equilibri in mediana. L’infortunio complica anche le rotazioni in un reparto che non brilla. Ora toccherà agli altri alzare il livello e garantire energie fresche in un calendario che non aspetta. Per Jashari inizia una fase di attesa e di lavoro individuale. La strada è segnata: recupero graduale, prudenza massima e nessuna fretta di bruciare i tempi. Il Milan, intanto, perde un tassello in più in un momento già delicato.