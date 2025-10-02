Milan, idea Lewandowski per giugno: la situazione

Il Milan valuta l’idea Robert Lewandowski per giugno: l'attaccante del Barcellona è in scadenza. I rossoneri cercano un'operazione alla Modric

Il Milan sogna un’altra operazione alla Modric. Questa volta il protagonista potrebbe essere Robert Lewandowski, 37 anni, in scadenza di contratto col Barcellona a giugno 2026. I rossoneri hanno trascorso l’estate a caccia di un attaccante con queste caratteristiche, senza però riuscire a chiudere nessuna trattativa. Lewandowski potrebbe quindi rappresentare il profilo giusto, anche se purtroppo con un anno di ritardo e a fine carriera.

L’ipotesi Lewandowski

Dalla Spagna sono addirittura già arrivate voci di un sondaggio del Ds Tare per il bomber polacco, per ora nulla di concreto, ma il Milan è stuzzicato dall’idea di un’operazione a parametro zero per un giocatore del genere. Nonostante non sia più al top della forma, Lewandowski resta un fuoriclasse capace di incidere in Serie A e di portare esperienza, mentalità e carisma. Un po’ come sta facendo Luka Modric in queste prime partite con la maglia rossonera.

La chiave resta la volontà del giocatore. Il Barcellona non gli rinnoverà il contratto, quindi sarà lo stesso Lewandowski a dover decidere il proprio futuro. Va ricordato che oggi percepisce un ingaggio altissimo, circa 20 milioni di euro annui: cifre a cui il Milan non può nemmeno avvicinarsi, ma la speranza resta aperta. Nei prossimi mesi ne sapremo di più, ma intanto i tifosi del Milan possono continuare a sognare…