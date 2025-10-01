F.Galli: “Modric? Bellissimo, straordinario averlo qui al Milan”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A in cui ha parlato del centrocampista rossonero Luka Modric

Filippo Galli ha parlato a Radio Tv Serie A in merito a Luka Modric:

“La cosa che mi piace moltissimo, al di la che lui poi rincorre anche gli avversarsi nonostante la sua età, è che è un giocatore che quando c’è stato il triplice fischio sembrava che avesse vinto una coppa dei campioni, quanto un giocatore che ha vinto 6 Champions League sia dentro un progetto, ci tenga al Milan, come si senta milanista. Questo credo che sia un esempio nei modi e nei fatti sul campo. Le dichiarazioni le lascia ad altri, lui dà efficacia in campo, è deciso, conosce il calcio e gioca in maniera divina. Bellissimo, straordinario averlo qui. Il Milan deve ringraziare la società, Tare, che è stato fondamentale con il suo rapporto diretto”.