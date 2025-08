Milan, l'idea Goncalo Ramos non tramonta: il nodo da risolvere...

La dirigenza del Milan non ha trascurato mai definitivamente il nome di Goncalo Ramos come possibile rinforzo nel reparto offensivo

Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti, consapevole che l’ultimo tassello per completare il reparto offensivo potrebbe arrivare nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi che restano sullo sfondo c’è quello di Gonçalo Ramos, centravanti del Paris Saint-Germain, finora rimasto ai margini delle trattative. Ma adesso qualcosa potrebbe muoversi. Il nodo principale riguarda la disponibilità dei francesi a cedere il giocatore in prestito, una formula che il Milan valuta con interesse, soprattutto se si dovesse arrivare a fine agosto senza aver chiuso altre operazioni in quel ruolo. Allegri apprezza Ramos e lo considera un profilo adatto per il suo sistema di gioco.

Agosto caldo anche per il mercato

Classe 2001, ha vissuto una stagione complicata a Parigi, chiuso da una concorrenza spietata e penalizzato da qualche problema fisico di troppo durante la stagione. Ma resta un attaccante completo, capace di giocare sia da terminale che da seconda punta, e con margini di crescita ancora elevati. Il Milan, che ha già investito fortemente su Santiago Gimenez, cerca una seconda opzione per garantire qualità e profondità al reparto. Tutto dipenderà dalle strategie del PSG e dalla tempistica dell’operazione. Il nome di Ramos, intanto, resta cerchiato in rosso sul taccuino di Casa Milan.