Milan: i rossoneri si sono mossi per Leoni, servono 40 milioni

Fabrizio Romano ha parlato di Leoni del Parma e di come il Milan si sia già mosso per chiedere informazioni

Fabrizio Romano ha parlato nella live di Leghe Fantacalcio in merito al futuro di Giovanni Leoni:

“Il Parma chiede 40 milioni di euro. L’Inter ci ha provato più di tutti, ma anche Milan e Juve si sono mosse. Considerato uno dei prospetti difensivi più promettenti del calcio italiano, Leoni ha attirato anche l’interesse di club esteri. A quelle cifre non è ancora arrivato nessuno”.

RAMAZZOTTI SU TOMORI

Andrea Ramazzotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a Massimiliano Allegri e il Milan:

“Allegri nella sua carriera di giocatori ne ha rilanciati tanti e a Milanello sta allungando la lista: Tomori non sembra neppure parente del difensore che lo scorso anno lo ha trascorso quasi tutto in panchina; Thiaw, dopo il no al Como, sta lavorando con attenzione e le amnesie del 2024-25 finora non le ha mostrate”.