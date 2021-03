Milan, i rinnovi: Il punto su Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Il Milan e i rinnovi contrattuali. Tante le voci, le indiscrezioni sui nuovi accordi dei giocatori in scadenza la prossima estate. da Gigio Donnarumma a Zlatan Ibrahimovic, fino ad arrivare a Hakan Calhanoglu. Ecco il punto della situazione sull’attaccante e il numero dieci rossonero.

Il rinnovo di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic è tornato in nazionale, l’attaccante del Milan prenderà parte alle prossime sfide contro Kosovo ed Estonia. Il suo ultimo match con la Svezia era datato 22 giugno 2016, quando scese in campo contro il Belgio nella fase a gironi dell’Europeo 2016. Oltre alla Nazionale svedese c’è anche la questione rinnovo contrattuale, lo svedese ha intenzione di continuare un altro anno in rossonero e con la dirigenza del club meneghino si sta parlando di un nuovo accordo per un altro anno, fino al 2022. I colloqui tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dello svedese sono alla fase finale, si stanno limando gli ultimi dettagli economici. Maldini e Massara insieme a Mino Raiola stanno discutendo sulla base fissa del contratto più l’inserimento di diversi bonus, legati ad obiettivi individuali che di squadra.

Ibra inoltre ha affrontato proprio questo discorso nel post partita della gara con la Fiorentina: “Paolo mi mette sotto pressione. Devo dimostrare in campo il mio rinnovo! In realtà tutto è sotto controllo, abbiamo un grande rapporto e con pazienza vediamo cosa succede“. Sempre secondo la fonte e basi per un’altra stagione a 7 milioni di euro netti ci sono. E questa volta non c’è da convincere nemmeno la proprietà del club rossonero, assolutamente entusiasta dell’apporto dato dall’attaccante.

Il rinnovo di Calhanoglu, le ultime notizie

Anche il rinnovo di Hakan Calhanoglu sembra essere più vicino. I contatti con il suo agente, Gordon Stipic vanno avanti. Il numero dieci dovrebbe firmare un nuovo accordo da 4,5 milioni di euro a stagione.