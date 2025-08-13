Milan, c’è il sì di Hojlund: ora si può chiudere

Il Milan riceve l'apertura di Rasmus Hojlund: trattativa in corso con il Manchester United per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Prosegue spedita la trattativa del Milan per Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, con il giocatore che avrebbe aperto alla destinazione rossonera. Adesso occorre trovare la formula giusta con il Manchester United, ma la sensazione è che ci siano buone chance di poter chiudere l’operazione.

Accelerata in vista: giorni decisivi

Inizialmente, seppur affascinato dall’interesse del Milan, Hojlund aveva reagito tiepidamente, pensando di potersi ancora giocare le sue carte con lo United, club di cui è tifoso fin da bambino. Poi, però, le carte in tavola sono cambiate: il giocatore si starebbe convincendo a lasciare i Red Devils, che di fatto lo hanno messo alla porta.

Il Milan, per chiudere, dovrà accelerare. La formula che si sta discutendo con lo United è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, da concordare sia per l’importo del prestito sia per quello del riscatto. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi per una cifra complessiva tra i 35 e i 40 milioni.

Se Hojlund dovesse arrivare a Milano, il grosso del mercato in entrata rossonero sarebbe praticamente chiuso; in caso contrario, restano vive le piste che portano a Vlahovic o a Kristovic.