Milan, Hojlund rompe con il Manchester United

Rasmus Hojlund escluso dai convocati dello United per la sfida di Premier contro l’Arsenal: il Milan resta in corsa.

Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United, è ormai sempre più vicino all’uscita dai Red Devils. Il giocatore non è stato convocato da Amorim per la sfida di Premier League che lo United disputerà oggi contro l’Arsenal, un segnale chiaro sul suo futuro.

Il Milan osserva, ma non è l’unica pista

Il Milan rimane una delle pretendenti più accreditate per aggiudicarsi Hojlund, anche se – come riporta Matteo Moretto – non sarebbe l’unico nome nella lista di Tare. In alternativa, piacciono anche Breel Embolo del Monaco e, sempre sullo sfondo, resta Dusan Vlahovic.

Vedremo come si evolverà la vicenda Hojlund, ma una cosa è certa: se fino a qualche settimana fa il danese poteva pensare di restare a giocarsi le sue carte allo United, oggi lo scenario sembra essere completamente cambiato. I rossoneri ci proveranno sicuramente, forti del fatto che, ad oggi, potrebbero essere quell’opportunità di rilancio di cui Hojlund ha bisogno.