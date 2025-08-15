Milan, Hojlund potrebbe arrivare in Italia a breve: ecco quando

La trattativa fra il Milan e il Manchester United per Hojlund sembra avviata nel verso giusto e indirizzata verso la chiusura definitiva

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando l’orologio segna il conto alla rovescia verso la prima giornata di campionato. Per le big di Serie A, completare la rosa in tempo non è solo una questione di numeri, ma di identità tecnica. Serve il giocatore giusto, nel momento giusto. In casa Milan, tutti gli occhi sono puntati su Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, già protagonista in Premier League, resta l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è chiara: portarlo a Milano in tempo per averlo disponibile già alla prima di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa ha imboccato la fase di accelerazione. Il Milan spinge per un prestito con diritto di riscatto, evitando l’obbligo, così da semplificare più aspetti.

Prove di intesa finale

Il Manchester United, proprietario del cartellino, ha aperto alla possibilità già una settimana fa. Ora la palla questione è riversata sulle cifre: le parti devono ancora trovare l’intesa definitiva sul totale dell’operazione, bonus inclusi. Per i rossoneri, Hojlund non è solo un rinforzo. Sarebbe un segnale forte, un innesto di peso in un reparto che ha bisogno di freschezza, profondità e capacità realizzativa. Il tempo stringe, ma l’accelerata di queste ore lascia intendere che la fumata bianca non è più un miraggio. A Milanello sperano di vedere il danese già con la maglia rossonera al calcio d’inizio della nuova stagione.