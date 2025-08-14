Se salta Hojlund, il Milan sogna il colpo impossibile | Calciomercato

Il Milan punta al grande colpo di calciomercato in attacco. Hojlund continua a essere l'obiettivo principale, ma attenzione alle alternative

Dopo le prime voci, adesso la pista Hojlund si è aperta concretamente per il Milan, che lavora al grande colpo di calciomercato per l’attacco. I contatti tra le varie parti sono ufficialmente iniziati. Il Manchester United ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma ci sono da inquadrare le cifre del possibile accordo.

Nel frattempo, anche lo stesso Hojlund avrebbe sciolto le ultime riserve e ha aperto all’ipotesi di trasferirsi a Milano. Anzi, stando a quanto trapela, il ragazzo sarebbe particolarmente intrigato dall’idea e dalla possibilità di lavorare con Max Allegri. Tutto bello, certo, ma la trattativa comunque non è semplice da condurre in porto.

I tempi non saranno brevissimi, considerando che lo United chiede circa 6 milioni per il prestito oneroso e oltre 40 milioni di euro per il riscatto. Cifre alte per i piani del Milan, che continuerà a lavorarci. Nel frattempo, però, bisogna tenere sempre aperte anche altre possibili strade alternative qualora sfumasse la trattativa Hojlund. E a tal proposito, circolano nomi decisamente importanti in orbita rossonera.

Milan, ecco le alternative di calciomercato a Hojlund

Se fosse per Allegri, non ci sarebbero dubbi: il preferito sarebbe Dusan Vlahovic. Ma, visto l’ostacolo dell’ingaggio e le richieste della Juventus, portare via il serbo da Torino rimane un’altra pista complicata da battere. Vlahovic rimane assolutamente tra i papabili, ma non è più la primissima alternativa ad Hojlund.

Nikola Krstovic del Lecce piace da tempo al Milan ed è gradito anche a Tare, ma i costi per il cartellino (circa 30 milioni di euro) e la concorrenza (Roma in primis, ma non solo) non facilitano il compito. Nel mirino rossonero poi c’è sempre anche quel Victor Boniface del Bayer Leverkusen che tanto piace a Tare. Costo intorno ai 40 milioni, ma il profilo intriga parecchio. Attenzione però, perché il vero sogno del Milan per l’attacco sarebbe un altro ancora.

Parliamo di Nicolas Jackson del Chelsea, autentico “colpo impossibile” che i rossoneri caldeggiano sotto traccia. Perché impossibile? La risposta sta nel prezzo del cartellino dell’attaccante senegalese classe 2001: ben 60 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Il Milan però ci vorrebbe provare e nelle scorse ore sarebbe anche andato in scena un incontro in Inghilterra tra Tare e il Chelsea per parlarne. Ovviamente impossibile davvero a titolo definitivo. Ma qualora i Blues aprissero all’ipotesi di prestito negli ultimi giorni di calciomercato, allora il Milan proverebbe veramente il colpaccio da urlo con Nico Jackson. Ovviamente, però, tutto passerà prima dall’affare Hojlund.