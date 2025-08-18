Milan, per Hojlund ballano ancora 10 milioni
Stefania Palminteri
Milano
18 Agosto, 15:15
Rasmus Hojlund
Il Milan insiste per Rasmus Hojlund: trattativa con lo United in corso. Sullo sfondo le alternative Vlahovic, Jackson ed Embolo.

Rasmus Hojlund è al momento la pista più calda per l’attacco del Milan. Lo stesso direttore sportivo Tare ha confermato ieri sera, nel pre-partita di MilanBari, l’interesse concreto per il giocatore.

Trattativa nel vivo

L’attaccante danese classe 2003 sembra sempre più vicino all’addio al Manchester United, che non lo ha nemmeno convocato per la sfida di Premier League di ieri contro l’Arsenal. L’operazione in corso tra i due club riguarda un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma al momento c’è ancora distanza sulle cifre.
Il Milan punta a chiudere l’affare sulla base di 35 milioni complessivi, mentre lo United ne chiede circa 45. Mancano quindi ancora10 milioni per trovare l’accordo, e se la trattativa non dovesse sbloccarsi a breve i rossoneri potrebbero anche cambiare pista, e nel frattempo continuano a valutare le alternative. Tra i nomi seguiti ci sono Vlahovic della Juventus, Jackson del Chelsea ed Embolo del Monaco.

