Calciomercato Milan, ore di fuoco: "Se salta Hojlund, può arrivare..."

Il Milan deve accelerare per centrare gli ultimi obiettivi di calciomercato: ecco chi c'è sulla lista rossonera come alternativa a Hojlund

I giorni passano, il tempo scorre e il Milan ha già ufficialmente iniziato la nuova stagione con la vittoria in Coppa Italia contro il Bari, ma il calciomercato deve ancora essere completato. A ormai pochi giorni dall’avvio anche della Serie A, il club rossonero ora deve veramente accelerare per chiudere le sue ultime trattative in uscita e in entrata e centrare i propri obiettivi di mercato.

Da questo punto di vista, è chiaro che il primo tassello sulla lista di Tare da aggiungere alla rosa a disposizione di Allegri è un nuovo centranti di ruolo. Il solo Gimenez non può bastare e le voci in uscita su Okafor (occhio al pressing del Leeds) impongono al Milan di intervenire con un grande colpo di calciomercato in attacco. A tal proposito, attenzione agli ultimi aggiornamenti sia su Hojlund ma anche e soprattutto sulle possibili alternative nel mirino rossonero.

Milan, Hojlund e non solo: ecco i nomi caldi per il calciomercato rossonero

A fare il punto è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha sottolineato: “Le dichiarazioni di Tare nel prepartita di Milan-Bari non sono passate sotto traccia: confermano che in questi ultimi scampoli di mercato il Milan ha come priorità l’attaccante. L’obiettivo è individuare il centravanti giusto da affiancare a Gimenez per completare il reparto. Tare ha indicato i due profili principali su cui si sta lavorando: il primo è Dusan Vlahovic, il preferito e quello che metterebbe tutti d’accordo, ma solo se i costi dovessero trasformarsi in una vera occasione. Al momento non è così, però il nome di Vlahovic resta da tenere d’occhio: finché ci sarà margine, il Milan ci proverà.

L’altro nome è Rasmus Hojlund, oggi il più caldo perché è quello su cui proseguono con più intensità i contatti: il Milan è più vicino allo United e si è mosso anche col giocatore. Penso che questa settimana possa essere decisiva per Hojlund; non è stato convocato per l’Arsenal e sa di essere fuori dal progetto. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti: vedremo se il Milan potrà accontentarlo anche sulla formula”. Ma non è ancora tutto, anzi l’esperto di calciomercato ha poi fatto gli altri nomi che sono sulla lista di Tare come alternative a Hojlund.

“Se i primi obiettivi dovessero sfumare, restano piste alternative. In lista c’è Nicolas Jackson, profilo molto apprezzato ma finora costoso: capiremo a breve se diventerà un’opzione praticabile e se il Chelsea aprirà a una soluzione favorevole al Milan; è un nome che i rossoneri seguono da oltre un anno. Ci sono poi Breel Embolo, in rottura totale con il Monaco, e Tolu Arokodare del Genk, che continua a essere proposto ai rossoneri. Questi sono i nomi principali per l’attacco del Milan.”