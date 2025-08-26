Milan, per Harder non c’è ancora l’ok definitivo

Harder al Milan, manca ancora l’ok definitivo dello Sporting: trattativa in stand-by ma si può chiudere da un momento all’altro.

Il Milan è molto vicino a Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona ma è necessario attendere ancora gli ultimi dettagli. Ieri sembrava tutto fatto, invece – come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano – manca ancora qualcosa:

“Ad oggi non c’è l’ok dello Sporting Lisbona a viaggiare per Harder, non c’è un volo programmato. Non c’è l’ok delle parti ai documenti. Il Milan è pronto ad offrire un contratto di cinque anni più uno, ma non siamo ancora arrivati alle firme, alle fasi finali. Vedremo, perché chiaramente oggi sarà una giornata molto importante in questo senso, ci aspettiamo delle risposte definitive”.

Trattativa non ancora chiusa

La trattativa non è ancora chiusa, anche se potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro: si attende solo il via libera definitivo. Se dovesse essere confermato l’arrivo di Harder, con molte probabilità, il mercato in attacco del Milan sarebbe da considerarsi concluso. Per quanto riguarda Vlahovic c’è anche la possibilità che il giocatore possa restare alla Juve un altro anno, fino alla scadenza del contratto.