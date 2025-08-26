Milan, per Harder non c’è ancora l’ok definitivo
Home > News Milan

Milan, per Harder non c’è ancora l’ok definitivo

Riccardo Focolari
Milano
26 Agosto, 09:18
Conrad Harder
Harder al Milan, manca ancora l’ok definitivo dello Sporting: trattativa in stand-by ma si può chiudere da un momento all’altro.

Il Milan è molto vicino a Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona ma è necessario attendere ancora gli ultimi dettagli. Ieri sembrava tutto fatto, invece – come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano – manca ancora qualcosa:
“Ad oggi non c’è l’ok dello Sporting Lisbona a viaggiare per Harder, non c’è un volo programmato. Non c’è l’ok delle parti ai documenti. Il Milan è pronto ad offrire un contratto di cinque anni più uno, ma non siamo ancora arrivati alle firme, alle fasi finali. Vedremo, perché chiaramente oggi sarà una giornata molto importante in questo senso, ci aspettiamo delle risposte definitive”.

Trattativa non ancora chiusa

La trattativa non è ancora chiusa, anche se potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro: si attende solo il via libera definitivo. Se dovesse essere confermato l’arrivo di Harder, con molte probabilità, il mercato in attacco del Milan sarebbe da considerarsi concluso. Per quanto riguarda Vlahovic c’è anche la possibilità che il giocatore possa restare alla Juve un altro anno, fino alla scadenza del contratto.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 26 Agosto, 12:48
Milan, prosegue la trattativa con il Como per Jimenez: la formula
Prosegue l'interesse e la trattativa fra il Milan e il Como per il terzino spagnolo classe 2005 Alex Jimenez
Riccardo Focolari - 26 Agosto, 12:00
Milan, serve ancora pazienza per Harder
Edoardo Pettinelli - 26 Agosto, 11:28
Milan, l’agente di Gimenez: “Non va da nessuna parte”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 10:50
Milan, Boniface spiega il mancato trasferimento
Edoardo Benedetti - 26 Agosto, 10:01
Milan, il triplo incastro che serve a sbloccare Fabbian
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 08:32
Milan, le top news di giornata
Giulia Benedetti - 25 Agosto, 17:50
Moretto: “Per Harder manca solo il sì definitivo del giocatore”
x