Milan: giovedì alle 11:00 le presentazioni di De Winter e Athekame

Il Milan presenterà giovedì 21 agosto alle ore 11:00 i nuovi profili rossoneri acquistati in questo calciomercato, De Winter e Athekame

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Giovedì 21 agosto alle ore 11.00, presso la Sala Stampa di Casa Milan, si terranno le conferenze stampa di presentazione di Zachary Athekame e Koni De Winter. De Winter è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e . Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. I due giocatori sono stati presentati al pubblico e ai tifosi già poco prima del fischio d’inizio contro il Bari in Coppa Italia.