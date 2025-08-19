Vai nel canale Telegram del Milanista >
Giovedì 21 agosto alle ore 11.00, presso la Sala Stampa di Casa Milan, si terranno le conferenze stampa di presentazione di Zachary Athekame e Koni De Winter. De Winter è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e . Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. I due giocatori sono stati presentati al pubblico e ai tifosi già poco prima del fischio d’inizio contro il Bari in Coppa Italia.
Milan: giovedì alle 11:00 le presentazioni di De Winter e Athekame
Vai nel canale Telegram del Milanista >